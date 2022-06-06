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Минфин отказался поднимать ставки по гособлигациям после повышения ставки НБУ до 25%

Фото: Минфин оставил ставки по ОВГЗ без изменений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины 7 июня проведет очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ставка доходности по 3-месячным составляет 9,5%, по 6-месячным - 10%, а за 1,5-летними - 11,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Военные облигации - это, в первую очередь, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 3 июня 2022 года.

Национальный банк ожидал, что правительство адекватно отреагирует на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ.

В НБУ заявили, что ставки по ОВГЗ должны вырасти до уровня ожидаемой инфляции - то есть выше 20%.

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