Минфин объявил аукцион по продаже военных облигаций и призвал граждан поддержать страну

В условиях военной агрессии Российской федерации Министерство финансов предлагает гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ. Первый аукцион состоится 1 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Как отмечается в сообщении, средства от облигаций будут использованы на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
Основные условия военных ОВГЗ следующие:
Первый аукцион будет проведен завтра, 1 марта 2022 года.
"Украинцы проявили мужество и сплоченность, которая вдохновила весь мир! Страна показывает свою устойчивость на многих фронтах, в том числе на финансовом. Каждый имеет возможность поддержать финансирование потребностей армии и бюджета страны, приобретя наши военные ОВГЗ. Обращайтесь к банкам-первичным дилерам, они помогут вам оказать поддержку государству в эти сложные времена", - сказал Сергей Марченко, министр финансов Украины.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство выпустит в обращение новые военные облигации - на сумму в 400 млрд гривен.