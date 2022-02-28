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Минфин объявил аукцион по продаже военных облигаций и призвал граждан поддержать страну

Автор: Александр Белоус

В условиях военной агрессии Российской федерации Министерство финансов предлагает гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ. Первый аукцион состоится 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отмечается в сообщении, средства от облигаций будут использованы на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Основные условия военных ОВГЗ следующие:

  • номинальная стоимость одной облигации - 1000 гривен;
  • срок обращения - 1 год;
  • ставка доходности будет определена на аукционе.

Первый аукцион будет проведен завтра, 1 марта 2022 года.

"Украинцы проявили мужество и сплоченность, которая вдохновила весь мир! Страна показывает свою устойчивость на многих фронтах, в том числе на финансовом. Каждый имеет возможность поддержать финансирование потребностей армии и бюджета страны, приобретя наши военные ОВГЗ. Обращайтесь к банкам-первичным дилерам, они помогут вам оказать поддержку государству в эти сложные времена", - сказал Сергей Марченко, министр финансов Украины.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство выпустит в обращение новые военные облигации - на сумму в 400 млрд гривен.

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