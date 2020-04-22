ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінфін назвав умови отримання кредиту ЄС на 1,2 млрд євро

Новини » Фінансова криза 2020     22.04.2020 - 15:29
Мінфін назвав умови отримання кредиту ЄС на 1,2 млрд євро
Фото: колаж (РБК-Україна)

У кредитній угоді будуть прописані фінансові умови та умови структурної політики

Рішення Європейської комісії щодо надання Україні кредиту на суму 1,2 млрд євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС повинно буди затверджено Європейським парламентом та Радою ЄС. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначили в прес-службі, у разі затвердження пропозиції Європейської комісії, сторонами має бути узгоджено та підготовлено Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та ЄС, що міститимуть фінансові умови та умови структурної політики для виплати відповідних траншів.

"Міністерство фінансів України готове до невідкладного проведення відповідних консультацій зі стороною ЄС для узгодження положень зазначених договорів та їх оперативного укладання з метою отримання першого безумовного траншу кредитних коштів макрофінансової допомоги ЄС у якомога коротший термін", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що кредит Україні буде виділений у рамках пакету макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС на суму 3 млрд євро для підтримки в контексті пандемії Covid-19 десяти країн-партнерів.

Пакет допомоги буде орієнтований на сусідні із Європейським Союзом країни та країни-партнери політики розширення ЄС, у тому числі: Албанію, Боснію та Герцеговину, Грузію, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Північну Македонію, Туніс та Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1,2 млрд євро підтримки під час пандемії COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, Організація Об'єднаних Націй (ООН) виділить ще 140 млн доларів на боротьбу з коронавірусом в Україні.

Кредитні канікули запровадили 30 українських банків ЄС розкритикував реакцію США на пандемію коронавірусу
Новини України ЕвросоюзМіністерство фінансів Україникредит
News
On Top