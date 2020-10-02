Минфин назвал сумму государственных заимствований с начала года

Сумма заимствований достигла 400 млрд грн
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь 2020 года составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период. Платежи по погашению государственного долга составили 330,6 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию - 98,4 млрд грн (97,4% плана).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 219,7 млрд грн. (80,7% плана), в том числе в иностранной валюте 87,7 млрд грн (2,6 млрд долларов и 0,7 млрд евро).
Из внешних источников привлечено 179,6 млрд грн (72,6% плана), в частности:
По данным Минфина, за январь-сентябрь 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 80,6 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 93,2 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 177,5 млрд гривен.
Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 764,8 млрд гривен. Это на 1,5% (11,8 млрд гривен) меньше плана, скорректированного в апреле.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.