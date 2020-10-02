Минфин назвал сумму государственных заимствований с начала года

Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)

Сумма заимствований достигла 400 млрд грн

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь 2020 года составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период. Платежи по погашению государственного долга составили 330,6 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию - 98,4 млрд грн (97,4% плана).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 219,7 млрд грн. (80,7% плана), в том числе в иностранной валюте 87,7 млрд грн (2,6 млрд долларов и 0,7 млрд евро).

Из внешних источников привлечено 179,6 млрд грн (72,6% плана), в частности:

33,9 млрд грн (1,25 млрд евро) путем размещения 10-летних евробондов под 4,375% годовых;

55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) получения первого транша кредита МВФ в рамках программы Stand-by-2020;

15,0 млрд грн (500 млн евро) поступления средств в рамках макрофинансовой помощи ЕС;

2,4 млрд грн (86,0 млн долларов) - получение средств займа МБРР в рамках проектов "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" и "Улучшение охраны здоровья на службе у людей";

55,4 млрд грн млрд грн путем размещения 12-летних евробондов на сумму 2,0 млрд долларов под 7,253% годовых, в т. ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд долларов) для осуществления сделки с государственным долгом по досрочному погашению/выкупу облигаций внешних государственных займов 2015 года с погашением в 2021-2022 годах.

9,0 млрд грн путем частного размещения дополнительного выпуска облигаций внешней государственной ссуды 2015 года второй серии на сумму 328,8 млн долларов с целью осуществления сделки с государственными дерривативами.

8,3 млрд грн (250,0 млн евро) получение кредитов от Cargill Financial Services International, Inc.

По данным Минфина, за январь-сентябрь 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 80,6 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 93,2 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 177,5 млрд гривен.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 764,8 млрд гривен. Это на 1,5% (11,8 млрд гривен) меньше плана, скорректированного в апреле.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.