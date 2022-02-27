Минфин намерен предложить военные облигации на 400 млрд гривен иностранным инвесторам
Фото: министр финансов Сергей Марченко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Украина намерена привлечь иностранных инвесторов для участия в аукционе по размещению военных облигаций. Аукцион пройдет в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко на заседания комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
"Мы приняли решение о выпуске военных облигаций, первый аукцион будем проводить в ближайшее время", - сказал Марченко.
По его словам, прорабатывается вопрос, "чтобы к этому аукциону можно было бы привлечь международных инвесторов".
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство выпустит в обращение новые военные облигации - на сумму в 400 млрд гривен.