ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минфин намерен предложить военные облигации на 400 млрд гривен иностранным инвесторам

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 17:56
Минфин намерен предложить военные облигации на 400 млрд гривен иностранным инвесторам Фото: министр финансов Сергей Марченко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Украина намерена привлечь иностранных инвесторов для участия в аукционе по размещению военных облигаций. Аукцион пройдет в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко на заседания комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Мы приняли решение о выпуске военных облигаций, первый аукцион будем проводить в ближайшее время", - сказал Марченко.

По его словам, прорабатывается вопрос, "чтобы к этому аукциону можно было бы привлечь международных инвесторов".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство выпустит в обращение новые военные облигации - на сумму в 400 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина