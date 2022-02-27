Мінфін має намір запропонувати військові облігації на 400 млрд гривень іноземним інвесторам
Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Україна має намір залучити іноземних інвесторів для участі в аукціоні з розміщення військових облігацій. Аукціон пройде найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка на засідання комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
"Ми прийняли рішення про випуск військових облігацій, перший аукціон будемо проводити найближчим часом", - сказав Марченко.
За його словами, опрацьовується питання, "щоб до цього аукціону можна було б залучити міжнародних інвесторів".
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд випустить в обіг нові військові облігації - на суму в 400 млрд гривень.