Мінфін не надає податкові стимули для імпорту вітротурбін, - інвестори

Галузь вітроенергетики не знаходить підтримки Міністерства фінансів щодо звільнення від оподаткування імпорту вітроенергетичного обладнання попри необхідність стимулювання розвитку цього сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова.

"Учора ввечері я отримав листи, переписку між міністерствами енергетики, фінансів та економіки стосовно звільнення від оподаткування ввозу вітротурбін. Сонце, біомаса, гідро, когенерація звільнені, а вітер заблокований", - сказав Конеченков.

За його словами, Мінфін вважає, що держава втратить великі гроші на податках, хоча всі знають, що ПДВ все одно трохи пізніше повертається компанії, яка ввозила вітротурбіни, і це ніяк не впливає на бюджет.

За його словами, вітроенергетика вже майже рік, з червня 2024 року, почала добиватися звільнення від оподаткування ввозу обладнання, але результату немає, і це є однією з причин гальмування розвитку цього сектора.

"Єдиний позитив, що нас підтримує Міненерго, бо хоче розвивати вітроенергетику", - зазначив Конеченков.

Як повідомлялося, на думку Ольги Савченко, старшої партнерки ЮК "Альтело", Україна має продовжити та розширити існуючі податкові стимули щодо імпорту обладнання для енергетики, оскільки це прискорює розвиток зеленої енергетики.