Минфин не предоставляет налоговые стимулы для импорта ветротурбин, - инвесторы
Отрасль ветроэнергетики не находит поддержки Министерства финансов относительно освобождения от налогообложения импорта ветроэнергетического оборудования, несмотря на необходимость стимулирования развития этого сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова.
"Вчера вечером я получил письма, переписку между министерствами энергетики, финансов и экономики относительно освобождения от налогообложения ввоза ветротурбин. Солнце, биомасса, гидро, когенерация освобождены, а ветер заблокирован", - сказал Конеченков.
По его словам, Минфин считает, что государство потеряет большие деньги на налогах, хотя все знают, что НДС все равно чуть позже возвращается компании, которая ввозила ветротурбины, и это никак не влияет на бюджет.
По его словам, ветроэнергетика уже почти год, с июня 2024 года, начала добиваться освобождения от налогообложения ввоза оборудования, но результата нет, и это является одной из причин торможения развития этого сектора.
"Единственный позитив, что нас поддерживает Минэнерго, потому что хочет развивать ветроэнергетику", - отметил Конеченков.
Как сообщалось, по мнению Ольги Савченко, старшего партнера ЮК "Альтело", Украина должна продолжить и расширить существующие налоговые стимулы по импорту оборудования для энергетики, поскольку это ускоряет развитие зеленой энергетики.
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