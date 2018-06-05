Мінфін ініціює автоматичне скасування нарахування субсидій при несплаті за послуги ЖКГ

У відомстві підкреслили, що повністю контролюють процес монетизації субсидій

Міністерство фінансів вважає, що основним принципом стимулювання громадян, які отримують субсидію, не створювати заборгованості по оплаті за комунальні послуги, є автоматична втрата права на відшкодування в разі несплати. Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

"Житлово-комунальна сфера влаштована таким чином, що боржників, особливо домогосподарства, не так просто відключити від послуг. Тому основний принцип, який допоможе в цій ситуації - автоматична втрата права на субсидію у разі несплати", - сказав він.

Він повідомив, що на сьогоднішній день, рух коштів в процесі монетизації субсидій повністю контролюється Міністерством фінансів.

"Сьогодні ми, як розрахунковий центр, повністю контролюємо рух коштів, які заходять в систему у вигляді субсидій і повертаються від постачальників у вигляді податків, розрахунків за енергоносії та інше", - зазначив Марченко.

При цьому, підкреслив заступник міністра, одним з основних ризиків запровадження монетизації субсидій є складність у прогнозуванні ймовірності повернення виплачених громадянам грошей.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України готується провести перевірки серед одержувачів субсидій для виключення зловживань державними коштами.