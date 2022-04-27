Минфин Франции арестовал 3 имения российских бизнесменов, - СМИ

Французские власти во исполнение санкций Евросоюза против РФ арестовали три виллы на юге страны, которые, вероятно, принадлежат российским олигархам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nice-Matin .

Три имения на Лазурном берегу, якобы принадлежащие бизнесменам из РФ, арестованы. Недвижимость может принадлежать Олегу Дерипаске, Кириллу Шамалову и Мусе Бажаеву.

В частности, Минфин конфисковал виллу "Геркулес" близ Сен-Тропе. Она с 2005 года принадлежит Дерипаске. В окрестностях Биаррица арестовали виллу акционера "Сибура" Шамалова. В свою очередь имение "Трианон", являющееся копией Версальского парка, принадлежит председателю совета директоров "Русской платины" Бажаеву.

Со старта санкционной политики против РФ в феврале Франция арестовала 4 яхты, 6 вертолетов и ориентировочно 30 объектов недвижимости класса люкс. Все они принадлежат бизнесменам из окружения российского президента.