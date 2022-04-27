Мінфін Франції арештував 3 маєтки російських бізнесменів, - ЗМІ

Французька влада на виконання санкцій Євросоюзу проти РФ арештувала три вілли на півдні країни, що, ймовірно, належать російським олігархам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nice-Matin .

Три маєтки на Французькій Рив'єрі, що нібито належать бізнесменам із РФ, арештовані. Нерухомість може належати Олегу Дерипасці, Кирилу Шамалову та Мусі Бажаєву.

Зокрема, Мінфін конфіскував віллу "Геркулес" поблизу Сен-Тропе. Вона з 2005 року належить Дерипасці. В околицях Біарріца арештували віллу акціонера "Сибура" Шамалова. Натомість маєток "Тріанон", що є копією Версальського парку, належить голові ради директорів "Російської платини" Бажаєву.

Зі старту санкційної політики проти РФ у лютому Франція арештувала 4 яхти, 6 гелікоптерів і орієнтовно 30 об'єктів нерухомості класу люкс. Усі вони належать бізнесменам із оточення російського президента.