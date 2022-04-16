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Минфин допускает потерю до 50% ВВП из-за войны России против Украины

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Война России против Украины может обойтись украинской стороне потерей до 50% валового внутреннего продукта (ВВП). Но все будет зависеть от дальнейших сценариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко на телемарафоне.

"От 30 до 50% может быть потеря ВВП, но все же пока рано такие оценки делать. Все зависит от течения войны и как это будет влиять на экономическую активность бизнеса и граждан. Если бизнес сможет быстро адаптироваться, если война завершится быстро победой - это один сценарий, если это будет продолжаться - это другой сценарий. Поэтому желательно обычно в этих оценках исходить из оптимистического сценария", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году не менее чем на треть.

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ВВПВойна России против Украины