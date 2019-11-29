"Минеру" Офиса президента сообщили о подозрении

Киевская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого Кировоградской области в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента Украины.

на улице Банковой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сообщение о минировании поступило 26 ноября 2019 года. Правоохранители и специалисты взрывотехнической службы, которые выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.

В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее полиция открыла уголовное производство по факту массового минирования школ в Днепре, которое произошло сегодня, 28 ноября.

РБК-Украина писало, что в Запорожской области установили личность человека, который сообщил о намерении взорвать отделение полиции.