Минэнергоугля заблокировало корпоратизацию "Укрэнерго"

Фото: министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик (РБК-Украина)

Минэнергоугля отменило план мероприятий по корпоратизации государственного оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго"

Сегодня Министерство энергетики и угольной промышленности отменило свои приказы от декабря 2017 года, которые предусматривали план мероприятий по реорганизации унитарного госпредприятия НЭК "Укрэнерго" в акционерное общество, а также создание комиссии по преобразованию госкомпании. Копией соответствующего проекта приказа, подписанного министром Игорем Насаликом, располагает РБК-Украина.

В результате корпоратизации "Укрэнерго" должно стать частным акционерным обществом (ЧАО), 100% акций которого принадлежат государству. При этом такая компания должна на балансе иметь профильные активы, "обеспечивающие целостность энергосистемы".

Минэнергоугля отменило собственный приказ №728 от 5 декабря 2017 года. Это означает, что у комиссии по реорганизации "Укрэнерго", в которую входят представители министерства, госкомпании, ФГИ и МЭРТ, больше нет легальных оснований для работы. В задачи комиссии входила подготовка "Укрэнерго" к корпоратизации. То есть, комиссия должна была разработать план реорганизации госпредприятия, обеспечить оценку его активов, подготовить устав нового акционерного общества.

Кроме того, Минэнергоугля отменило приказ №789 от 29 декабря 2017 года, которым был утвержден план мероприятий по реорганизации "Укрэнерго". Этот документ предусматривал инвентаризацию и оценку активов госкомпании, проведение аудита ее деятельности, утверждение нового устава компании, выпуск акций и регистрацию новой компании.

Получить разъяснения у министра энергетики Игоря Насалика изданию не удалось. Чиновник отказался от комментариев, сославшись на занятость.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров лишил Минэнергоугля полномочий по управлению и контролю над "Укрэнерго" и передал эти функции Министерству финансов для выполнения норм европейского законодательства и обязательств Украины перед Энергосообществом ЕС. При этом, согласно распоряжению правительства, "Укрэнерго" передается Минфину после завершения процедуры инвентаризации имущественного комплекса госкомпании. Результаты инвентаризации до сих пор не утверждены комиссией по реорганизации, которую возглавляет заместитель министра энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк.