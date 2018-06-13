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Интервью

В Минэнерго рассказали, как вывести угледобывающие предприятия на уровень безубыточности

НовостиПромышленность    13.06.2018 - 15:05
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

За 2017 год завершили процесс закрытия 5 угольных шахт, которые отработали свой ресурс

Модернизация государственных угледобывающих предприятий позволит вывести их на уровень безубыточности. Об этом заявил министра энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе совещания с руководителями угледобывающих предприятий и представителями отраслевых профсоюзов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, Насалик отметил предприятия, которые выполняют планы по добыче угля.

"Это шахта "Южнодонбасская № 1", шахта им. Сургая, "Торецкуголь", "Львовуголь" и шахта "Надежда", - отметил министр.

Вместе с тем, Насалик указал на недостатки, которые есть в угольной отрасли.

"Начисления премий при условии невыполнения плана, заключения договоров без проведения открытых торгов, закупка оборудования по завышенным ценам и т. п, о чем свидетельствуют результаты аудита", - сказал глава Минэнергоугля.

Определяя перспективы развития угольной отрасли, министр отметил, что выделение в 2018 году 460 млн грн для замены и модернизации действующего оборудования позволит провести замену 1 810 единиц и элементов основного стационарного оборудования шахт.

"За прошлый год завершили процесс закрытия 5 угольных шахт, которые отработали свой ресурс", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма инвестиций в угольную отрасль выросла более чем в 4 раза – с 60,7 млн грн в 2015 году до 247,9 млн грн в 2017.

Закон о защите средств МФО на инвестиционные проекты в среду вступит в силу Украина более чем в 4 раза увеличила капинвестиции в угольную отрасль после введения Роттердам+
Теги публикации: Игорь Насалик, инвестиции, Шахта, Министерство энергетики и углепрома Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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