Україна більш ніж в 4 рази збільшила капінвестиції у вугільну галузь після введення Роттердам+

Сума інвестицій зросла до 247,9 млн гривень

Сума інвестицій у вугільну галузь зросла більш ніж у 4 рази – з 60,7 млн грн у 2015 році до 247,9 млн грн в 2017. Про це пише видання "Деньги" із посиланням на дані Міністерства палива та енергетики України.

"Середня ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості за 4 місяці 2018 становить 2 056,39 грн., що на 607,92 грн. більше, ніж за відповідний період 2017 року. Зростання цін на вугільну продукцію в середньому на 42,0% у порівнянні з 4 місяцями 2017 дозволив отримати 570,4 млн грн додаткового доходу, але за рахунок втрати обсягу товарної продукції позитивний результат зменшено на 52,3 грн", - йдеться в матеріалі.

Незважаючи на зростання ціни вугільної продукції, без зростання обсягів видобутку вугілля досягти суттєвого поліпшення фінансового стану державної вугільної галузі неможливо, пише видання.

"Зазначений обсяг видобутку рядового вугілля можливо забезпечити тільки при наявності капітальних вкладень за рахунок усіх фінансових ресурсів", - йдеться у відповіді на журналістський запит.

За інформацією відомства, на даний момент здійснюються всі необхідні заходи щодо модернізації та технічного переоснащення шахт.

"Так Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міненерго про надання державним вугільним шахтам державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів з модернізації та технічного переоснащення шахт, на суму понад 1 млрд гривень. Впровадження 6 інвестиційних проектів дозволить підприємствам збільшити видобуток, досягти беззбитковості, отримувати прибуток та своєчасно виплачувати заробітну плату шахтарям", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, у 2017 році Україна збільшила імпорт антрациту більше ніж в три рази в порівнянні з роком 2016. За інформацією ЗМІ, протягом 2017 року в Україну з Російської Федерації було імпортовано 2,66 млн тонн антрациту, що становить 78,6% від всього імпорту.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна зацікавлена у збільшенні видобутку власного вугілля. Він також додав, що всі держшахти необхідно вивести на беззбитковий рівень. Крім того, на думку прем'єра, слід, нарешті, добудувати Нововолинську шахту №10.