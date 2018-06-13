В Міненерго розповіли, як вивести вугледобувні підприємства на рівень беззбитковості

За 2017 рік завершили процес закриття 5 вугільних шахт, які відпрацювали свій ресурс

Модернізація державних вугледобувних підприємства дозволить вивести їх на рівень беззбитковості. Про це заявив міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в ході наради з керівниками вугледобувних підприємств та представниками галузевих профспілок, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Так, Насалик відзначив підприємства, які виконують плани з видобутку вугілля.

"Це шахта "Південнодонбаська № 1", шахта ім. Сургая, "Торецьквугілля", "Львівугілля" та шахта "Надія", - зазначив міністр.

Разом з тим, Насалик відзначив недоліки, які є у вугільній галузі.

"Нарахування премій за умови невиконання плану, укладення договорів без проведення відкритих торгів, закупівля обладнання за завищеними цінами тощо, про що свідчать результати аудиту", - сказав голова Міненерговугілля.

Окреслюючи перспективи розвитку вугільної галузі, міністр зазначив, що виділення у 2018 році 460 млн грн для заміни та модернізації діючого обладнання дозволить провести заміну 1 810 одиниць та елементів основного стаціонарного обладнання шахт.

"За минулий рік завершили процес закриття 5 вугільних шахт, які відпрацювали свій ресурс", - відзначив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сума інвестицій у вугільну галузь зросла більш ніж у 4 рази – з 60,7 млн грн у 2015 році до 247,9 млн грн в 2017.