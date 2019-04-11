Минэнергоугля лишилось возможности блокировать платежи "Укрэнерго"

Минфин стал главным распорядителем средств по проектам "Укрэнерго" (УНИАН)

"Укрэнерго" в конце апреля сможет осуществлять платежи по международным проектам

Правительство определило Министерство финансов главным распорядителем бюджетных средств по проектам ГП "НЭК "Укрэнерго"", которые реализуются за счет займов международных банков. Полномочия вносить назначения по соответствующим бюджетным программам переданы ведомству от Министерства энергетики и угольной промышленности. Такое распоряжение, копией которого располагает РБК-Украина, Кабинет министров утвердил в среду, 10 апреля. Это решение вступит в силу после того, как будет одобрено комитетом Верховной рады по вопросам бюджета.

"Это очень важный шаг на пути к разрешению платежей по нашим совместным проектам с международными организациями, после того как они с октября прошлого года блокировалось Минэнергоугля", - пояснил изданию и.о. директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

РБК-Украина ранее сообщало, что после передачи госкомпании от Минэнергоугля в компетенцию Минфина, министр энергетики Игорь Насалик отказался подписывать платежные документы, без которых "Укрэнерго" не в состоянии рассчитаться с контрагентами.

Речь идет о пяти проектах, которые финансируются за кредитные средства ЕБРР, ЕИБ, МБРР и KFW по модернизации подстанций, строительству высоковольтных линий электропередач, повышению уровня безопасности энергосистемы. Среди них и проект по разработке программного обеспечения, от своевременной реализации которого зависит успешный запуск новой модели рынка электроэнергии 1 июля.

"В результате сегодня общий долг по всем проектам составляет порядка 15 миллионов евро, из которых два миллиона – задолженность перед разработчиками программного обеспечения", - уточнил Всеволод Ковальчук.

Напомним, из-за блокирования платежей в феврале госкомпания подала иск в Окружной административный суд Киева против Минэнергоугля. В конце марта Кабинет министров сделал первый шаг для решения проблемы, и своим постановлением лишил ведомство Игоря Насалика полномочий по согласованию платежных поручений. Документом функции ответственного исполнителя по проектам, которые реализуются при поддержке МФО, возложены на НЭК "Укрэнерго". В самой госкомпании ожидают, что после согласования правительственного распоряжения в парламенте, госкомпания начнет погашать задолженность перед контрагентами в ближайшее время. "Со всеми международными банками мы согласовали изменения в кредитные и субкредитные договора, и рассчитываем, что первые платежи начнем осуществлять к концу апреля", - сообщил руководитель НЭК "Укрэнерго".

Напомним, согласно Бюджетному кодексу (БК), подача бюджетных назначений – полномочия главного распорядителя средств по программам, в соответствии с которыми Минфин позволяет предоставление госбюджетных средств. При смене главного распорядителя средств финансирование проектов не прекращается, а полномочия по подаче бюджетных назначений передаются новому ведомству.