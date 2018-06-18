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В Минэнерго исключают принятие новой редакции Кодекса о недрах в этом году

НовостиПолитика    18.06.2018 - 15:38
Фото: Наталья Бойко (facebook.com/minenergoua)
Фото: Наталья Бойко (facebook.com/minenergoua)

По Кодексу о недрах была создана рабочая группа

Новая редакция Кодекса о недрах может быть принята после парламентских выборов в 2019 году. Об этом во время круглого стола "Ключевые приоритеты реформы добывающего сектора" заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко, передает корреспондент РБК-Украина.

"По Кодексу о недрах, конечно, была создана рабочая группа... Однако, я не вижу возможности реального принятия этого важнейшего кодекса до следующих, например, парламентских выборов, то есть на его принятие в этом году мы рассчитывать не можем", - сказала Бойко.

Затем она отметила, что при наличии достаточного количества времени, специалисты, которые работают над обновлением кодекса, имеют возможность более основательно сосредоточиться на разработке проекта этого документа.

Напомним, 16 мая Кабинет министров Украины назначил Максима Немчинова государственным секретарем Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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Теги публикации: недра, недропользование, Министерство энергетики и углепрома Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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