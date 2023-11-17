В Міненерго зробили заяву щодо підвищення тарифу на світло з 1 січня

Підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня в Україні не буде. А інформація про подібне - не більше, ніж ІПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

"Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення наразі не передбачається", - йдеться в заяві.

Що цьому передувало

Як зазначають у відомстві, сьогодні низка ЗМІ та Telegram-каналів поширили недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

"Проте сам спікер не робив таких стверджень у своєму інтерв’ю. НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену у журналістських повідомленнях", - зазначають в Міненерго.

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Буквально сьогодні РБК-Україна писало, посилаючись на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, що тариф на електроенергію для населення у 2024 році може зрости на 15% - до 3 гривень за кВт-година у разі ухвалення рішення. До закінчення опалювального сезону збільшувати ціну недоречно.

ІПСО РФ

Міненерго також наголошує, що проти України веде війну підступний та сильний ворог. Це протистояння відбувається всюди: на полі бою, в економіці, енергетиці, в інформаційному просторі. Тому, як зазначають у міністерстві, недостовірна інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється росіянами в нашому інформаційному просторі.

"Їхня мета - посіяти страх, паніку, зменшити віру суспільства у Перемогу і, як наслідок, - послабити всю країну і нашу здатність протистояти ворогу. Саме тому підігравання українськими журналістами цим російським ІПСО є неприйнятними. Тому ще раз звертаємося з проханням бути пильними та не допомагати діям ворога в інформаційному просторі", - додають в заяві.

Тариф на електроенергію в Україні

В Україні з 1 червня 2023 року підвищили тариф на електроенергію для населення у зв'язку з тим, що країні були потрібні кошти на відновлення інфраструктури після російських обстрілів. Новий тариф складає 2,64 гривень/кВт-година. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.