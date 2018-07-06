Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Міненерго заявляє про часткове закриття боргу по зарплаті шахтарям

НовиниЕнергетика    06.07.2018 - 11:57
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

За словами Насалика, у Раді зареєстровано проект, який дає можливість закрити заборгованість до 2019 року

Питання заборгованості по заробітній платі у вугільній галузі є частково вирішеним. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді повідомив міністр енергетики Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що треба зробити, щоб заборгованість по заробітній платі була знята. Перше, що зроблено, і мені зараз підтвердили, що практично завершується паспорт за сумою 324 мільйони. Я вчора скинув представникам вугільних колективів розподіл коштів, якими ми закриваємо (борги, - ред.) по заробітній платі. Я розумію, що це часткове закриття", - зазначив міністр.

За його словами, в Раді знаходиться проект закону, прийняття якого дозволить повністю вирішити питання заборгованості.

"Тому у Верховній Раді знаходиться закон Михайла Бондаря, який дає можливість завершити цей процес до нового року", - повідомив Насалик.

Нагадаємо, під будівлею Верховної Ради у четвер пройшов мітинг шахтарів. Вони вимагали погасити заборгованість по виплаті зарплати у вугільній галузі.

Гройсман доручив внести пропозиції для погашення боргів по зарплаті перед шахтарями В Міненерго розповіли, як вивести вугледобувні підприємства на рівень беззбитковості
Теги публікації: Ігор Насалик, Минэнерго, шахтеры  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся