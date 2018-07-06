Міненерго заявляє про часткове закриття боргу по зарплаті шахтарям

За словами Насалика, у Раді зареєстровано проект, який дає можливість закрити заборгованість до 2019 року

Питання заборгованості по заробітній платі у вугільній галузі є частково вирішеним. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді повідомив міністр енергетики Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що треба зробити, щоб заборгованість по заробітній платі була знята. Перше, що зроблено, і мені зараз підтвердили, що практично завершується паспорт за сумою 324 мільйони. Я вчора скинув представникам вугільних колективів розподіл коштів, якими ми закриваємо (борги, - ред.) по заробітній платі. Я розумію, що це часткове закриття", - зазначив міністр.

За його словами, в Раді знаходиться проект закону, прийняття якого дозволить повністю вирішити питання заборгованості.

"Тому у Верховній Раді знаходиться закон Михайла Бондаря, який дає можливість завершити цей процес до нового року", - повідомив Насалик.

Нагадаємо, під будівлею Верховної Ради у четвер пройшов мітинг шахтарів. Вони вимагали погасити заборгованість по виплаті зарплати у вугільній галузі.