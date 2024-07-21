У Міненерго заявили про покращення ситуації зі світлом: що вплинуло

Ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращилася. Причиною цього стали погодні умови, оскільки протягом останніх днів спека спадає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника в ефірі телемарафону.
"До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації", - сказав він.
Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.
"На сьогодні ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігават - досить значний об'єм. Тому завдання енергетиків на сьогодні - це втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електроенергії", - додав Колісник.
В Україні щоденно діють відключення світла за графіками. Протягом останніх кількох тижнів ситуація погіршилася, оскільки до України прийшла аномальна спека. Через високі температури зростає споживання електроенергії.
Нагадаємо, що сьогодні відключення світла повинні були діяти протягом всієї доби, але "Укренерго" скасувало відключення з 12:00 до 15:00. Очікується, що ввечері діятимуть дві черги відключень світла.
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