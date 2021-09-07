Минэнерго зафиксировало рост запасов угля на ТЭС с начала сентября

Темпы накопления угля на складах ТЭС с начала сентября увеличились до 11,5 тыс. тонн/сутки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Самый большой запас угля зафиксирован на Кураховской, Луганской и Ладыжинской ТЭС. Все три станции принадлежат "ДТЭК Энерго".

С начала сентября запасы угля увеличились на 27,2 тыс. до 766 тыс. тонн.

По данным ведомства, 6 сентября на ТЭС было поставлено 51,1 тыс. тонн, при этом использовано 39,6 тыс. тонн.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. тонн. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

Как сообщалось, цена на уголь по контракту ДТЭК и Центрэнерго с США составила 3150 грн/тонна, в то же время государственные шахты вынуждены продавать свой уголь по цене в 2 раза ниже.