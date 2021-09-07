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Міненерго зафіксувало зростання запасів вугілля на ТЕС з початку вересня

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 13:28
Міненерго зафіксувало зростання запасів вугілля на ТЕС з початку вересня Фото: Міненерго зафіксувало зростання запасів вугілля на ТЕС з початку вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Темпи накопичення вугілля на складах ТЕС з початку вересня збільшилися до 11,5 тис. тонн/добу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

За даними відомства, 6 вересня на ТЕС було поставлено 51,1 тис. тонн, при цьому використано 39,6 тис. тонн.

Добовий приріст запасів вугілля на ТЕС склав 3,7%.

З початку вересня запаси вугілля збільшилися на 27,2 тис. до 766 тис. тонн.

Найбільший запас вугілля зафіксований на Курахівській, Луганській і Ладижинській ТЕС. Всі три станції належать "ДТЕК Енерго".

Напередодні "Укренерго" також зафіксувала зростання запасів вугілля на складах ТЕС.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. тонн. 27 серпня ДТЕК і "Центренерго" домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці.

Як повідомлялось, ціна на вугілля по контракту ДТЕК і Центренерго з США склала 3150 грн/тонна, у той же час державні шахти змушені продавати своє вугілля за ціною в 2 рази нижчою.

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