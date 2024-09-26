В Міненерго відреагували на прогнози щодо відключення світла взимку

Ця зима в Україні буде складною, а може, навіть найскладнішою. На це вказують звіти міжнародних енергетичних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.
Нещодавно моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зробила заяву, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.
Однак Галущенко зауважив, що цей прогноз - досить умовний.
"На жаль, цю тему сьогодні намагаються коментувати всі міжнародні організації. Якщо ми говоримо професійно, то є міжнародні енергетичні агентства, і ми попросили їх зробити звіт. От вони сказали, що зима буде складною, а, можливо, найскладнішою", - пояснив міністр.
Водночас глава Міненерго зауважив, що у звітах не йдеться про години відключень, бо є велика кількість факторів, щоб назвати якісь цифри.
"Тому є багато спекуляцій, різні експерти говорять різні цифри, але все залежить від майбутніх ударів по енергетиці. Не самого факту ударів, а наслідків впливу ударів на енергосистему. Спрогнозувати це сьогодні неможливо, але я кажу, що давайте готуватися до найгірших сценаріїв. Але ми робимо все, щоб це ніколи не знадобилося", - підкреслив він.
Зауважимо, що за словами місії ООН це лише один із прогнозованих сценаріїв, при чому найпесимістичніший.
Додамо також, що Міжнародне енергетичне агентство своєю чергою також попередило, що майбутня зима буде найсерйознішим випробуванням для України з моменту початку російського вторгнення.
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