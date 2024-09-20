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Це лише один із сценаріїв: місія ООН пояснила свій прогноз про відключення світла взимку

П'ятниця 20 вересня 2024 15:56
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Це лише один із сценаріїв: місія ООН пояснила свій прогноз про відключення світла взимку Фото: місія ООН пояснила свій прогноз про відключення світла взимку  (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні пояснила, що вчорашній прогноз про тривалі відключення світла взимку через російські атаки - це лише один із прогнозованих сценаріїв, при чому найпесимістичніший.

Про це заявила заступниця голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ноель Калхун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі "Громадського радіо".

"Наш звіт дійсно згадує про такий дуже широкий діапазон можливих відключень - від 4 до 18 годин щодня. Ми посилаємось на думку різних експертів. Я розумію, що люди, ми всі хотіли б знати більш точний прогноз. Але діапазон - це просто підтвердження того, що існують дуже різні сценарії і різні фактори. 18 годин - це найгірший сценарій", - пояснили в місії ООН.

Заступниця керівника місії ООН визнала, що точні прогнози наразі неможливі, оскільки все залежить від низки важливих факторів. Найважливіший з яких - наскільки руйнівними будуть російські атаки на українську цивільну енергетичну інфраструктуру.

"Найважливіше - вплив на цивільне населення буде залежати від того, чи будуть російські збройні сили здійснювати нові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури", - додали в місії ООН.

Нагадаємо, раніше у Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні заявили, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

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ООН Електроенергія
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