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Міненерго та енергетики України демонструють стійкість перед обличчям масштабних атак, - експерт

Фото: Міненерго та енергетики України демонструють стійкість перед обличчям масштабних атак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство енергетики та українські енергокомпанії продовжують відновлення енергетичної інфраструктури після масштабної атаки росіян 17 листопада.

Про це заявив політолог та директор "Інституту світової політики" Євген Магда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liga.Net.

За словами Магди, енергетики працюють безперервно над ліквідацією наслідків атаки.
 
"Ремонтні бригади вже традиційно працюють у кілька змін, і роботи тривають без перерв, за винятком періодів повітряних тривог. Кожен етап відновлення координується Міністерством енергетики, а штаб працює цілодобово", - зазначив він.
 
Експерт відзначив особисту участь міністра енергетики у координації процесів.  
 
"Міністр енергетики Герман Галущенко вчора відвідав Одесу, де, за оцінками експертів, ситуація залишається найскладнішою через серйозні пошкодження частини підстанцій", - зазначив Магда.  
 
За його словами, проблеми також спостерігаються на Рівненщині, Волині та Харківщині, але вони менш масштабні. Магда закликав громадян підтримувати зусилля енергетиків і не піддаватись спекуляціям. 
 
"Поширення зі швидкістю світла конспірологічних теорій не сприяє відновленню енергетичної інфраструктури. У такий спосіб росіяни намагаються підірвати довіру людей до влади. Це частина психологічної війни, яку веде ворог, створюючи ілюзію "неможливості відновлення" або "катастрофічних наслідків" для суспільства", - наголосив експерт.  
    
Нагадаємо, у неділю, 17 листопада РФ знову атакувала Україну. Ключовою ціллю окупантів стала енергетична інфраструктура. Загалом окупанти запустили по Україні 120 ракет і 90 дронів.

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