Міненерго та енергетики України демонструють стійкість перед обличчям масштабних атак, - експерт

За словами Магди, енергетики працюють безперервно над ліквідацією наслідків атаки.



"Ремонтні бригади вже традиційно працюють у кілька змін, і роботи тривають без перерв, за винятком періодів повітряних тривог. Кожен етап відновлення координується Міністерством енергетики, а штаб працює цілодобово", - зазначив він.



Експерт відзначив особисту участь міністра енергетики у координації процесів.



"Міністр енергетики Герман Галущенко вчора відвідав Одесу, де, за оцінками експертів, ситуація залишається найскладнішою через серйозні пошкодження частини підстанцій", - зазначив Магда.



За його словами, проблеми також спостерігаються на Рівненщині, Волині та Харківщині, але вони менш масштабні. Магда закликав громадян підтримувати зусилля енергетиків і не піддаватись спекуляціям.



"Поширення зі швидкістю світла конспірологічних теорій не сприяє відновленню енергетичної інфраструктури. У такий спосіб росіяни намагаються підірвати довіру людей до влади. Це частина психологічної війни, яку веде ворог, створюючи ілюзію "неможливості відновлення" або "катастрофічних наслідків" для суспільства", - наголосив експерт.



Нагадаємо, у неділю, 17 листопада РФ знову атакувала Україну. Ключовою ціллю окупантів стала енергетична інфраструктура. Загалом окупанти запустили по Україні 120 ракет і 90 дронів.