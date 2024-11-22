Минэнерго и энергетики Украины демонстрируют устойчивость перед лицом масштабных атак, - эксперт

По словам Магды, энергетики работают непрерывно над ликвидацией последствий атаки.



"Ремонтные бригады уже традиционно работают в несколько смен, и работы продолжаются без перерывов, за исключением периодов воздушных тревог. Каждый этап восстановления координируется Министерством энергетики, а штаб работает круглосуточно", – отметил он.



Эксперт отметил непосредственное участие министра энергетики в координации процессов.



"Министр энергетики Герман Галущенко вчера посетил Одессу, где, по оценкам экспертов, ситуация остается самой сложной из-за серьезных повреждений части подстанций", - отметил Магда.



По его словам, проблемы также наблюдаются в Ровенской, Волынской и Харьковской областях, но они менее масштабные. Магда призвал граждан поддерживать усилия энергетиков и не поддаваться спекуляциям.



"Распространение со скоростью света конспирологических теорий не способствует восстановлению энергетической инфраструктуры. Таким образом, россияне пытаются подорвать доверие людей к власти. Это часть психологической войны, которую ведет враг, создавая иллюзию "невозможности восстановления" или "катастрофических последствий" для общества", - подчеркнул эксперт.



Напомним, в воскресенье, 17 ноября РФ снова атаковала Украину. Ключевой целью оккупантов стала энергетическая инфраструктура. Всего оккупанты запустили по Украине 120 ракет и 90 дронов.