В Міненерго спростували корупцію в переговорах про підключення заводу Bayraktar

Міністерство енергетики спростувало корупцію в переговорах про підключення майбутнього заводу з виробництва безпілотників Bayraktar до енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників міністерства.

"Представники турецької компанії запевнили, що не мають претензій до України. Жодна з українських енергокомпаній не проводила таких розрахунків і не виставляла Baykar чек на $10 млн", - запевнили в Міненерго.

Для оцінки вартості проекту Baykar замовив послуги підрядної інжиніринговоїх організації, назву якої не розкриває.

Підрядник використовував технічні умови, надані "Укренерго", каже менеджер великої енергетичної компанії.

За даними Forbes, підрядник назвав не захмарні цифри. За попередніми оцінками, вартість цих робіт, враховуючи їхній обсяг і складність, близько $8 млн, каже співрозмовник в уряді.