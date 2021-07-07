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Минэнерго о "Северном потоке-2": газ должен быть товаром, а не инструментом давления

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время визита в Центр передового опыта НАТО по вопросам энергобезопасности в Вильнюсе высказался о российском газопроводе "Северный поток-2". Галущенко не хочет, чтобы газопровод был инструментом давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как подчеркнул глава Минэнерго, российский газопровод является оружием против Украины. Газопровод, по словам министра, также угрожает энергобезопасности Украины и Европы.

"Считаю, что "Северный поток-2" - это оружие против Украины и угроза энергобезопасности и Украины, и всей Европы. Газ должен быть товаром, а не инструментом политического давления. Только совместными усилиями мы сможем противостоять российской монополии", - сказал Галущенко.

"Северный поток-2" - газопровод, который должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Украина выступает против этого проекта, поскольку он ставит под угрозу транзит российского газа через украинскую территорию.

Напомним, президент Владимир Зеленский планирует обсудить вопрос "Северного потока-2" с канцлером Германии Ангелой Меркель во время своего визита в Германию.

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МинэнергоСеверный поток-2Герман Галущенко