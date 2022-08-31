В Минэнерго считают эффективным стимулирующее регулирование облэнерго в условиях войны

Визир сообщил, что в 2020 году стимулирующее тарифообразования было принято основываясь на актуальных на то время условиях и с актуальными параметрами. Но во время войны новая система тарифного регулирования позволила работать облэнерго - Операторам системы распределения.

"В итоге мы получили тот продукт, который на самом деле возможно и не спас систему, но заложил большой фундамент для того, чтобы система стабильно проработала до сегодняшнего момента", - сообщил Визир.

По словам советника министра, объем финансирования, который обычно должен был быть направлен на модернизацию, частично, а у некоторых операторов системы распределения - полностью, был перенаправлен на их функционирование в условиях войны.

"Это был запас прочности, который мог быть использован. Это является заслугой перехода на стимулирующее тарифообразование", - подчеркнул Визир.

Напомним, в ГС "Всеукраинская энергетическая ассамблея" сообщила, что благодаря реформе тарифообразования для облэнерго, операторы имеют возможность восстанавливать электросети после обстрелов и готовиться к осенне-зимнему периоду.