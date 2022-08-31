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В Міненерго вважають ефективним стимулююче регулювання обленерго в умовах війни

Фото: в Міненерго вважають ефективним стимулююче регулювання обленерго в умовах війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Завдяки стимулюючому регулюванню система розподілу електроенергії змогла нормально пропрацювати під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра енергетики Олександра Візіра в рамках обговорення результатів дворіччя впровадження стимулюючого регулювання від Energy Club.

Візір повідомив, що у 2020 році стимулююче тарифоутворення було прийняте базуючись на актуальних на той час умовах і з актуальними параметрами. Але під час війни нова система тарифного регулювання дала змогу працювати обленерго - Операторам системи розподілу.

"В підсумку ми отримали той продукт, який насправді можливо і не врятував систему, але заклав велику підвалину для того, аби система стабільно пропрацювала до сьогоднішнього моменту", - повідомив Візір.

За словами радника міністра, обсяг фінансування, який звичайно мав бути направлений на модернізацію, частково, а в деяких операторів системи розподілу - повністю, був перенаправлений на їх функціонування в умовах війни.

"Це був запас міцності, який міг бути використаний. Це є заслугою переходу на стимулююче тарифоутворення", - підкреслив Візір.

Нагадаємо, в ГС "Всеукраїнська енергетична асамблея" повідомила, що завдяки реформі тарифоутворення для обленерго, оператори мають змогу відновлювати електромережі після обстрілів та готуватися до осінньо-зимового періоду.

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