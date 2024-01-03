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У Міненерго розповіли про відновлення енергосистеми після обстрілів РФ

Україна, Середа 03 січня 2024 03:43
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У Міненерго розповіли про відновлення енергосистеми після обстрілів РФ
Автор: Валерій Савицький

В енергосистемі України відновлено два гігавати потужності, що були втрачені через ушкодження внаслідок російських обстрілів минулої зими.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Суспільне.

Міністр зазначив, що українські фахівці рахують відновлення енергосистеми в гігаватах.

"Можу сказати, що вже відновлено понад два гігавати в енергосистемі. Це не те, що входило у планові ремонти, а те, що було суттєво пошкоджено протягом минулої зими", - зазначив Галущенко.

Він пояснив, що поточної зими при нинішніх температурах в Україні фіксується пікове споживання - до 18 гігаватів.

"Ось два гігавати з 18 - це для розуміння, про які цифри мовиться. Однак ми плануємо наростити експорт електроенергії", - вказав керівник Міненерго.

Галущенко переконаний, що атаками на енергосистему російські окупанти хотіли створити блекаут, заморозити і залишити українців без світла. Водночас, за словами міністра, передумовою тих атак було те, що Україна під час війни запустила експорт електроенергії в Європу.

"І питання по газу пов'язане для європейців так само - коли вони мають вибір купити українську електроенергію і заощадити на російському газі - вони завжди куплять українську електроенергію", - підкреслив міністр.

Тому, за словами посадовця, для росіян "це теж було дуже боляче", коли Україна експортувала електроенергію, адже вони розуміли, що втрачають гроші з реалізації своїх ресурсів.

"Тому нам треба більше потужностей. Ми будемо працювати, щоб збільшити генеруючі потужності", - зазначив Галущенко.

Відновлення енергосистеми України

У жовтні 2022 року Росія почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. У грудні через удари окупантів з ладу була виведена половина енергосистеми країни. В енергетиці запровадили надзвичайний стан.

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак він запевнив, що такі "блекаути" не будуть тривалими.

2 грудня російські загарбники масштабно обстріляли Україну ракетами різних типів. Найбільший удар агресор спрямував на Київ. Внаслідок атаки у деяких районах міста зникли світло і водопостачання.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Герман Галущенко Минэнерго
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