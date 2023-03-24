У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення

Генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

Після нічної атаки дронами відновили електропостачання понад 2 тис. абонентів у Дніпропетровській області. Також заживили близько 5,5 тис. споживачів у Донецькій області, додали в прес-службі.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Нагадаємо, що вночі російські війська випустили по Кривому Рогу 6 дронів-камікадзе "Шахед", з яких лише один вдалося збити українським захисникам.

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