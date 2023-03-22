У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі: де можливі відключення

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Водночас, за його словами, у Житомирській та Київській областях, можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях, додали в преc-службі.

Нагадаємо, Київська та Житомирська області постраждали від масованого ракетного удару 9 березня. Ці ж області були атаковані і сьогодні вночі.