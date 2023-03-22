В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме: где возможны отключения

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

В то же время, по его словам, в Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

За последние сутки возобновлено электроснабжение около 3,5 тыс. абонентов в Донецкой и около 2 тыс. абонентов в Харьковской областях, добавили в пресс-службе.

Напомним, Киевская и Житомирская области пострадали от массированного ракетного удара 9 марта. Эти области были атакованы и сегодня ночью.