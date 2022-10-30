В Минэнерго рассказали, почему иногда свет выключают не по графику

Временные отключения электроэнергии могут быть не по графику, поскольку невозможно предсказать когда будут обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника министра энергетики Ланы Зеркаль.

"Когда мы жалуемся на то, что не по графикам (отключают электроэнергию, - ред.), а стреляют не по графикам", - сказала она.

Зеркаль отметила, что под Киевом есть подстанция, которая уже в седьмой раз испытывает разрушения вследствие обстрелов, а восстанавливающие ее энергетики работают понимая, что они не знают, будет ли повторный обстрел или нет.

Также она добавила, что иногда из-за разрушения энергетики вынуждены перебрасывать все напряжение на запасные линии, не рассчитанные на такую нагрузку.

Напомним, что в октябре россияне начали массово обстреливать Украину, а их основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеских атак в Украине были введены временные отключения электроэнергии.