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В Минэнерго рассказали, почему иногда свет выключают не по графику

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Воскресенье 30 октября 2022 18:53
В Минэнерго рассказали, почему иногда свет выключают не по графику Фото: в Минэнерго рассказали, почему иногда свет выключают не соблюдая график (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Временные отключения электроэнергии могут быть не по графику, поскольку невозможно предсказать когда будут обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника министра энергетики Ланы Зеркаль.

"Когда мы жалуемся на то, что не по графикам (отключают электроэнергию, - ред.), а стреляют не по графикам", - сказала она.

Зеркаль отметила, что под Киевом есть подстанция, которая уже в седьмой раз испытывает разрушения вследствие обстрелов, а восстанавливающие ее энергетики работают понимая, что они не знают, будет ли повторный обстрел или нет.

Также она добавила, что иногда из-за разрушения энергетики вынуждены перебрасывать все напряжение на запасные линии, не рассчитанные на такую нагрузку.

Напомним, что в октябре россияне начали массово обстреливать Украину, а их основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеских атак в Украине были введены временные отключения электроэнергии.

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