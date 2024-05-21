У Міненерго рекомендували бізнесу встановити резервну генерацію

За його словами, встановлення резервної генерації економічно вигідне і допоможе підготуватися до опалювального сезону.

"Для бізнесу, не буде зайвим встановити резервну генерацію. Таким чином ми зможемо підготуватися до наступного опалювального сезону", - заявив Колесник.

Він додав, що для бізнесу створені всі умови, щоб такі проєкти могли бути реалізовані. Міністерство енергетики розуміє, що часу не так багато, але це важливо через ситуацію на ринку.

"Наразі ринкові умови вже є достатньо економічно вигідними, для того щоб встановлювати резервне живлення генерації і покривати власні потреби для бізнесу. У разі генерації понад власні потреби, є можливість продавати це в енергомережу. Насправді, ці інструменти є комерційно вигідними. Саме тому ми і закликаємо бізнес працювати на цьому напрямку, за загальними європейськими правилами", - заявив Колесник.

Він зазначив, що в України є розгорнутий ринок встановлення сонячних панелей і це є повністю ринковим механізмом, який допоможе бізнесу задовольнити свої потреби та й у принципі енергетиці в даному випадку.

"Наявність власної генерації для власних потреб є важливим крок для самозабезпечення", - наголосив чиновник.