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В Минэнерго рекомендовали бизнесу установить резервную генерацию

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство энергетики рекомендует бизнес устанавливать резервную генерацию и солнечные панели для самообеспечения электроэнергией.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, установка резервной генерации экономически выгодно и поможет подготовиться к отопительному сезону. 

"Для бизнеса, не будет лишним установить резервную генерацию. Таким образом мы сможем подготовиться к следующему отопительному сезону", - заявил Колесник. 

Он добавил, что для бизнеса созданы все условия, чтобы такие проекты могли быть реализованы. Министерство энергетики понимает, что времени не так много, но это важно из-за ситуации на рынке.

"Сейчас рыночные условия уже достаточно экономически выгодными, для того чтобы устанавливать резервное питание генерации и покрывать собственные потребности для бизнеса. В случае генерации сверх собственных нужд, есть возможность продавать это в энергосеть. На самом деле, эти инструменты являются коммерчески выгодными. Именно поэтому мы и призываем бизнес работать на этом направлении, по общим европейским правилам", - заявил Колесник.

Он отметил, что  у Украины есть развернутый рынок установки солнечных панелей и это полностью рыночным механизмом, который поможет бизнесу удовлетворить свои потребности и в принципе энергетике в данном случае.

"Наличие собственной генерации для собственных нужд является важным шаг для самообеспечения", - подчеркнул чиновник. 

Отключение света в Украине

21 мая 2024 года в Украине возобновлены графики отключения электроэнергии. Причиной дефицита электроэнергии стали повторные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры со стороны России.

Ограничения коснутся как бытового, так и промышленного сектора потребления.

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