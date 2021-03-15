Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам: сколько потратят из госбюджета

Руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, обеспечивающих финансирование работы энергосектора из государственного бюджета Украины. В частности, будут профинансированы выплаты заработной платы работникам угледобывающих предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
По данным пресс-службы, подписані приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающие:
Как отметили в пресс-службе, разблокирование стало возможным благодаря закону, который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в том числе и в вопросах финансирования.
До принятия этого закона действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра. В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это, в свою очередь, блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в отрасли за счет госбюджета.
Напомним, закон о возвращении широких полномочий исполняющим обязанности министров вступил в силу 6 марта.
Как писало РБК-Украина ранее, президент Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском парламента. Причиной этого стал законопроект о госслужащих. Глава государства хотел, чтобы документ был принят с его предложениями.