Міненерго розблокувало виплату зарплат шахтарям: скільки витратять з держбюджету

Керівництво Міністерства енергетики підписало низку наказів, що забезпечують фінансування роботи енергосектору з державного бюджету України. Зокрема будуть профінансовані виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств.
Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
За даними прес-служби, підписані накази про затвердження паспортів бюджетних програм, що забезпечують:
Як зазначили в прес-службі, розблокування стало можливим завдяки закону, який наділив виконувачів обов‘язків міністра можливістю повноцінно реалізовувати функції міністра, зокрема і в питаннях фінансування.
До прийняття цього закону діяла низка обмежень для виконувача обов’язків міністра. Зокрема, не було повноважень підписувати бюджетні програми. Це, в свою чергу, блокувало фінансування зарплат та інших заходів в галузі за рахунок держбюджету.
Нагадаємо, закон про повернення широких повноважень виконуючим обов'язки міністрів набрав чинності 6 березня.
Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском парламенту. Причиною цього став законопроект про держслужбовців. Глава держави хотів, щоб документ був прийнятий з його пропозиціями.