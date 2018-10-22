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В Минэнерго рассказали, сколько получили из дополнительных 1,4 млрд грн на зарплаты шахтерам

Новости » Энергетика    22.10.2018 - 17:40
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Насалик подчеркнул, что у Минэнерго нет фондов, чтобы закрыть задолженность по зарплатам

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил, что из дополнительных 1,4 млрд гривен, предусмотренных последними бюджетными изменениями для угольной отрасли на зарплату шахтерам, было выделено всего 133 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Насалик отметил, что Украине в 2017-2018 годах удалось сократить потребление импорта угля почти в 2 раза. У государства, по его словам, есть два пути: развивать собственную добычу угля или закупать его за рубежом.

"Уголь нужен - если мы его не будем добывать, то будем импортировать. Мы обязаны развивать угольную отрасль, потому что у нас больше нечем обеспечивать тепловую генерацию. Мы или будем тратить в два раза больше средств на закупку угля, или мы вложим их (в украинскую угольную промышленность, - ред.). Что касается задолженности по зарплатам, то на 1 октября она составляет 488 млн гривен. И этот долг лежит сугубо в плоскости государственного бюджета по разнице в цене себестоимости продукции", - отметил глава Минэнерго.

По словам министра, из дополнительных 1,4 млрд гривен, предусмотренных последними бюджетными изменениями для угольной отрасли, было выделено 133 млн гривен, а 1,27 млрд гривен так и не выделены из государственного бюджета.

"У министерства нет фондов, чтобы закрыть эту задолженность", - подчеркнул Насалик.

При этом заместитель министра финансов Украины Юрий Гелетий отметил, что средства на выплату заработной платы шахтерам в соответствии с ранее принятыми дополнениями в госбюджет на 2018 год будут перечислены или в пятницу, 19 октября, или в понедельник, 22 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин проведет совещание по выплате зарплат шахтерам на этой неделе. По словам премьера Владимира Гройсмана, угольная отрасль нуждается в реструктуризации, так как средства на модернизацию ежегодно перенаправляют на компенсацию заработной платы шахтерам.

Напомним, в начале октября в Минэнерго обещали сократить долги по зарплате шахтерам в ближайшее время. Также сообщалось, что украинским шахтерам должны выплатить 470 млн гривен заработной платы.

Насалик назвал объемы задолженности перед шахтерами Кабмин проведет совещание по выплатам зарплат шахтерам на следующей неделе
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