Міненерго пригрозило регіонам, які порушували графіки відключення світла
В Україні пройшли перевірки стосовно справедливості використання графіків відключення світла по областях. Найгірша ситуація з порушеннями в Житомирській області.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ"
"Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, зараз по них будуть зроблені юридичні висновки. Зокрема, Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив там такі порушення. Ситуація погіршується ще й тим, що перевіряльників не допускали на об’єкт", - сказав Галущенко.
За словами Галущенка, це неприпустимо і в мирний період, а особливо під час війни. Міністр зауважив, що має діяти принцип справедливості, як це було у 2022-2023 роках.
"Не повинно бути так, що одні сидять без світла по 16 годин, а інші тільки по дві чи чотири. У нас єдина енергосистема, і вона розподіляє дефіцит електрики рівномірно по всіх областях. Так, є певні моменти, пов’язані з наявністю більшої чи меншої кількості об’єктів критичної інфраструктури, чи промисловості, але це суттєво не впливає на ситуацію", - підкреслив Галущенко.
Нагадаємо, що минулого місяця голова Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян повідомив, що Житомирська область протягом певного часу уникала застосування графіків відключень електроенергії, попри розпорядження "Укренерго".
Під час перевірки стало відомо, що диспетчерська служба Житомирських електромереж підтверджувала "Укренерго" про застосування графіків відключень, однак насправді не всі черги були задіяні.
Зауважимо, що під час перевірки порушення щодо відключень світла виявили ще в 5 областях.
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