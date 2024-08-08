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Минэнерго пригрозило регионам, которые нарушали графики отключения света

Украина, Четверг 08 августа 2024 19:31
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Минэнерго пригрозило регионам, которые нарушали графики отключения света Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине прошли проверки относительно справедливости использования графиков отключения света по областям. Наихудшая ситуация с нарушениями в Житомирской области.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ"

"Во время действия графиков отключений света некоторые регионы Украины не выполняли команды диспетчера на ограничения, сейчас по ним будут сделаны юридические выводы. В частности, Госэнергонадзор проверил Житомир и установил там такие нарушения. Ситуация усугубляется еще и тем, что проверяющих не допускали на объект", - сказал Галущенко.

По словам Галущенко, это недопустимо и в мирный период, а особенно во время войны. Министр отметил, что должен действовать принцип справедливости, как это было в 2022-2023 годах.

"Не должно быть так, что одни сидят без света по 16 часов, а другие только по два или четыре. У нас единая энергосистема, и она распределяет дефицит электричества равномерно по всем областям. Да, есть определенные моменты, связанные с наличием большего или меньшего количества объектов критической инфраструктуры, или промышленности, но это существенно не влияет на ситуацию", - подчеркнул Галущенко.

Напомним, что в прошлом месяце председатель Государственной службы энергетического надзора Руслан Слободян сообщил, что Житомирская область в течение некоторого времени избегала применения графиков отключений электроэнергии, несмотря на распоряжение "Укрэнерго".

В ходе проверки стало известно, что диспетчерская служба Житомирских электросетей подтверждала "Укрэнерго" о применении графиков отключений, однако на самом деле не все очереди были задействованы.

Заметим, что во время проверки нарушения отключения света обнаружили еще в 5 областях.

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Житомир Отключения света
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