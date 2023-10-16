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У Міненерго пояснили, чи застосовуються в Україні графіки відключень світла

Фото: в Міненерго спростували неправдиві чутки про застосування графіків відключення світла (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні зараз достатньо для забезпечення потреб громадян електроенергії, що виробляється електростанціями в країні. Чутки в соцмережах про нібито застосування графіків відключень світла - неправдиві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

"В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії", - зазначили у відомстві.

При цьому в міністерстві спростували такі повідомлення, та наголосили, що обмежень електропостачання "поки що не передбачається в жодній з областей країни".

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів", - йдеться в заяві.

Коли можливі відключення світла

Як пояснили в Міненерго, такі відключення можливі "виключно у разі масованих ворожих обстрілів" та, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.

Іншим чинником, у якому можливі відключення світла, є технологічні порушення у разі негоди.

"Енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону", - розповіли у Міненерго.

Відключення світла через російські обстріли

Минулої осені та зими російські війська вдавалися до масштабних обстрілів по енергосистемі України. Це змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії у країні.

Нагадаємо, що перші відключення, наприклад, відбувались при виникненні необхідності збалансувати енергосистему на більшу потужність.

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов оккупантов по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ожидает Украины осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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