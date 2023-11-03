В Міненерго пояснили, чи готуються в Україні планові відключення

В Україні не готують зараз графіки віялових або планових відключень електроенергії для побутових споживачів. Проблеми зі світлом можливі за умови, зокрема масованих ворожих атак.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар заступника міністра енергетики України Ярослава Демченкова в ефірі національного телемарафону.
Чиновник зазначив, що про планові відключення "зараз не йдеться".
Серед факторів, які можуть вплинути на запровадження обмежень, він назвав тільки
"Ми всі маємо враховувати фактор війни і я закликаю громадян буди готовими до різних ситуацій. Ми маємо розуміти, що відключень не буде, якщо не буде обстрілів", - наголосив представник Міненерго.
Нагадаємо, усю минулу осінь та зиму російські загарбники масово обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО ЗСУ, без "прильотів" обійтися не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстрені, а потім планові відключення світла.
Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів військ РФ по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду у нашій країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.
Додамо, що згідно з прогнозами "Укренерго", цієї зими можуть бути проблеми, пов'язані з масованим обстрілом. Але енергосистема не розвалиться і працюватиме.
Наприкінці жовтня у Міненерго заявили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів. І поки що обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.
Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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