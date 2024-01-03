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У Міненерго повідомили про ситуацію в енергосистемі після вчорашнього ракетного удару

Фото: дефіцит електроенергії немає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 3 січня дефіциту електроенергії в Україні не зафіксовано і не передбачається на поточну добу. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби,  аварійний ремонт виведено блок ТЕЦ, протягом доби з короткострокових аварійних ремонтів в роботу вийшло 4 одиниці теплової генерації. У резерві 2 блоки ТЕС, які будуть задіяні при потребі.

Наслідки обстрілів

У Міненерго внаслідок масованого ракетного обстрілу 2 січня знеструмлювались високовольтні лінії та підстанції у Київській області, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.

Станом на ранок 3 січня у Києві та Київській області світло є в усіх споживачів, які були знеструмлені через масовані ракетні обстріли. Напередодні у Києві було знеструмлено майже 260 тисяч абонентів, в області - понад 184 тисячі.

У Миколаївській області через вибух біля підстанції відключилася лінія ПЛ 150 кВ, знеструмлювались побутові споживачі, яких було оперативно заживлено. При цьому знизили генерацію 6 ВЕС - увечері 2 січня роботу станцій було відновлено.

Крім того, під час артилерійського обстрілу ПЛ 110 кВ на Донеччині  відключився блок ТЕС, знеструмились побутові споживачі. Протягом години всіх абонентів заживлено за резервом.

Нагадаємо, 2 січня російські війська обстріляли Україну ракетами різних типів. Найбільший удар агресор спрямував на Київ. Внаслідок атаки у деяких районах міста зникли світло і водопостачання.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари Росії по енергосистемі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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відключеня світлаМинэнерго