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Міненерго: поки зарано робити прогнози про відключення світла взимку

Фото: заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук (facebook.com_EnvironmentalofUkraine )
Автор: Наталія Кава

Робити прогнози щодо того, якою буде ситуація з енергетикою в Україні в осінньо-зимовий період ще зарано.

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За її словами, наразі ще рано говорити про будь-які обмеження взимку. Наразі в Україні вдалося відновити частину обладнання, яке є критичною. Окрім цього йде підготовка цього обладнання та об'єктів генерації до осінньо-зимового періоду.

"Зараз у нас йде й ремонтна кампанія на атомних енергоблоках. Всі ці атаки завдають додаткових проблем енергетичній системі, але зараз говорити, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки зарано. Але звичайно ситуація може змінюватися щодня і після кожної атаки", - сказала Гринчук.

Ситуація з енергетикою в Україні

Нагадаємо, раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що цієї зими в Україні можливі графіки відключення електроенергії навіть за умови ремонту генерації.

14 червня гендиректор Yasno Сергій Коваленко припускав, що взимку електропостачання для українців може бути обмежене до 5-6 годин на день через вищий пік споживання порівняно з літнім періодом.

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