Минэнерго планирует создать цифровую систему для защиты потребителей коммунальных услуг
Министерство энергетики хочет разработать цифровую систему для защиты потребителей жилищно-коммунальных услуг. Она может содержать информацию о потреблении услуг и коммунальных платежах.
Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, сообщает сайт Кабинета министров Украины.
Он отметил, что в унифицированной системе должны быть максимальные объемы надежной и всеохватывающей информации о потребителях услуг, ценах и тарифах, которые они оплачивают и начисленных субсидиях.
Это, по его словам, обеспечит защиту отдельные слои населения в случае увеличения тарифов и объемов потребления.
"В результате анализа мы даже заранее сможем определять уязвимых потребителей и предлагать им разовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств или проблем", - сказал Витренко.
Он также подчеркнул, что такая система не исключит и не изменит механизм начисления субсидий и будет его дополнять.
Напомним, во вторник сообщалось, что в Украине получателей субсидий может стать больше. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать этот вопрос.
Как писало РБК-Украина, в конце февраля Шмыгаль заявил, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается. Сейчас их получают 5 миллионов домохозяйств.