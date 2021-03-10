Минэнерго планирует создать цифровую систему для защиты потребителей коммунальных услуг

Министерство энергетики хочет разработать цифровую систему для защиты потребителей жилищно-коммунальных услуг. Она может содержать информацию о потреблении услуг и коммунальных платежах.

Он отметил, что в унифицированной системе должны быть максимальные объемы надежной и всеохватывающей информации о потребителях услуг, ценах и тарифах, которые они оплачивают и начисленных субсидиях.

Это, по его словам, обеспечит защиту отдельные слои населения в случае увеличения тарифов и объемов потребления.

"В результате анализа мы даже заранее сможем определять уязвимых потребителей и предлагать им разовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств или проблем", - сказал Витренко.

Он также подчеркнул, что такая система не исключит и не изменит механизм начисления субсидий и будет его дополнять.