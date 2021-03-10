Міненерго планує створити цифрову систему для захисту споживачів комунальних послуг

Міністерство енергетики хоче розробити цифрову систему для захисту споживачів житлово-комунальних послуг. Вона може містити інформацію про споживання послуг і комунальні платежі.

Він зазначив, що в уніфікованій системі повинні бути максимальні обсяги надійної та всеохоплюючої інформації про споживачів послуг, ціни і тарифи, які вони сплачують та нараховані субсидії.

Це, за його словами, забезпечить захист окремі верстви населення у разі збільшення тарифів та обсягів споживання.

"В результаті аналізу ми навіть заздалегідь зможемо визначати уразливих споживачів і пропонувати їм разову допомогу у випадку непередбачених обставин або проблем", - сказав Вітренко.

Він також підкреслив, що така система не виключить і не змінить механізм нарахування субсидій і буде його доповнювати.